Хмеймим, Сирия, , 20:46 — REGNUM Сирийские пограничники на границе с Турцией организовали 84 погранзаставы, сообщил 29 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации российского Центра, 60 сирийских пограничных застав выставлено в районе Камишлия и ещё 24 погранзаставы оборудованы в районе Кобани.

Кроме того, с 23 октября продолжается патрулирование российской военной полицией 10-км зоны вдоль турецкой границы.

«С 23 октября 2019 года российская военная полиция осуществляет патрулирование в 10-километровой зоне безопасности на участках Джераблус-Коран, Камишлия-Факира и Камишлия-Сималька», — уточнил Юрий Боренков.

Все эти мероприятия осуществляются в соответствии с положениями российско-турецкого меморандума от 22 октября. Турецкая сторона информируется о них в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкий меморандум положил конец турецкой военной операции «Источник мира», проводившейся с 9 октября в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских отрядов.

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