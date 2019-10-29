Москва, , 20:36 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил обзор новых региональных практик за период с 21 по 27 октября 2019 года. В пятёрку лучших проектов вошли новые меры поддержки семей при рождении ребенка в Воронежской области, бесплатные лекарства для сердечников в Москве, YouTube-канал главы Якутии «Айсблог», Фонд защиты прав дольщиков в Краснодарском крае и «тёплые скамейки» в Мурманской области.

С декабря 2019 года в Воронежской области региональный материнский капитал в размере 200 тысяч рублей будет выплачиваться семьям, родившим второго ребенка, тогда как в настоящее время он выплачивается только за третьего ребёнка, а его размер составляет около 117 тысяч рублей. Таким образом, как отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян, «Воронежская область дополняет федеральную льготу, позволяя родителям улучшить жилищные условия или сформировать средства для поддержки детей в будущем».

«Увеличение материнского капитала на региональном уровне показывает и позицию власти по актуальным запросам населения в социальной сфере, и способность власти принимать сложные комплексные решения», — считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Правительством Москвы будет закупаться восемь новых препаратов для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями — около 80 тысяч человек будут получать бесплатные лекарства. «Предоставление лекарственной поддержки для городского населения, особенно в Москве, является логичным шагом в заботе о качестве и безопасности жизни горожан», — отмечает эксперт ЭИСИ, руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев запустил собственный YouTube-канал «Айсблог», в котором выступает в качестве интервьюера. По мнению Петра Кирьяна, это «пример работы главы региона с современными информационными форматами и с молодежной аудиторией». «Обращает на себя внимание свежесть реализации, в общем-то, давно известной идеи об открытости власти перед населением. Это и качественный брендинг, манера подачи, качество тематического наполнения. Видно, что глава республики Николаев сумел перебороть в себе чиновника и говорит с аудиторией на ее языке», — комментирует Илья Зенов.

В Краснодарском крае по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева создан Фонд защиты прав дольщиков. Как отмечает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова, это абсолютно логичное и необходимое решение, поскольку задача государства — защищать людей от недобросовестных коммерческих компаний. «Кроме того, такие инициативы помогут дисциплинировать застройщиков и побудить их выполнять свои обязательства в полном объеме», — считает она. Политконсультант Алёна Август напоминает, что Краснодарский край печально прославился своими недостроями и бедами обманутых дольщиков, поэтому «реальное финансирование завершения долгостроев за счёт федеральных и краевых средств после признания застройщика банкротом поможет исправить ситуацию».

Ещё одной заметной практикой регионов, по мнению экспертов ЭИСИ, стала установка необычных тёплых скамеек в Мурманске — они оснащены подогревом и способны выдержать температуру до — 40 градусов. Пётр Кирьян считает, что таким образом городская среда в столице Заполярья становится комфортней в зимний период: «это пример готовности власти реагировать на запросы и внедрять современные решения».

«Хорошая идея для наших северных широт, — соглашается Алёна Августа. — Это не только забота о жителях, но и формирование новых привычек — оказывается, можно не только «греться у самовара» долгими зимними вечерами, а общаться с друзьями в парках и скверах, не боясь, что разрядится твой телефон или ты сам замерзнешь».