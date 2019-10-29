Киев, 29 октября 2019, 20:27 — REGNUM До 1 ноября в районе населенного пункта Золотое-4 завершится процесс разведения сторон. Об этом 29 октября на брифинге в Краматорске заявил командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Владимир Кравченко.
Он сообщил, что разведение войск началось сегодня в 12.00.
Он также заверил, что гражданское население Золотого «не останется беззащитным», поскольку в населенном пункте свои обязанности продолжают выполнять представители Национальной полиции Украины, Нацгвардии и государственной пограничной службы Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября штаб операции Объединенных сил (ООС), а также Луганская народная республика подтвердили начало разведения войск у Золотого. В частности, пресс-центр штаба ООС отметил, что разведение войск не ухудшит позиции вооруженных сил у Золотого, «а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих».