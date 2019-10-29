Киев, , 20:27 — REGNUM До 1 ноября в районе населенного пункта Золотое-4 завершится процесс разведения сторон. Об этом 29 октября на брифинге в Краматорске заявил командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенант вооруженных сил Украины Владимир Кравченко.

«Всего мероприятия по разведению будут идти на протяжении трёх суток… В зависимости от оперативно-тактической обстановки будет производиться поиск минно-заградительных средств, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», — сказал Кравченко.

Он сообщил, что разведение войск началось сегодня в 12.00.

«Разведение происходило под присмотром Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с обеих сторон, с использование беспилотных летальных аппаратов… Украинская сторона не ведет прямые переговоры с незаконными вооруженными формированиями. Все переговоры совершаются через ОБСЕ. Таким образом, сегодня в 12.00 начался процесс разведения с обеих сторон, зеркально на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области… С 12.20 до 14.00 с переднего края переместили 15 военнослужащих с оружием», — добавил Кравченко.

Он также заверил, что гражданское население Золотого «не останется беззащитным», поскольку в населенном пункте свои обязанности продолжают выполнять представители Национальной полиции Украины, Нацгвардии и государственной пограничной службы Украины.

«Вооруженные силы Украины готовы в случае любых провокационных действий противника защитить гражданское население», — подытожил Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября штаб операции Объединенных сил (ООС), а также Луганская народная республика подтвердили начало разведения войск у Золотого. В частности, пресс-центр штаба ООС отметил, что разведение войск не ухудшит позиции вооруженных сил у Золотого, «а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих».