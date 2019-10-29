Ашхабад, , 20:27 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного совещания выразил недовольство качеством деятельности столичной администрации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер обратил внимание мэра Ашхабада на необходимость строгого поддержания в городе порядка, соблюдения чистоты, модернизации инфраструктуры, повышения качества декоративного оформления и дальнейшего развития города.

Бердымухамедов отметил низкие темпы строительства некоторых возводимых в столице объектов и распорядился обеспечить строгий контроль за своевременностью сдачи в эксплуатацию новостроек и за качеством строительных работ.

Также президент поручил главам городской и региональных администраций принять меры по бесперебойной работе отопительных систем в жилых домах, школах и детских садах, а также улучшить координацю деятельности коммунальных служб.