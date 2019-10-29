Бишкек, , 20:22 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев провел переговоры с министром дорожно-транспортного развития Монголии Энх-Амгаланом Бямбасуреном. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба минздрава.

В ходе встречи представители правительств двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве Киргизии и Монголии в области здравоохранения и фармацевтики.

Теперь Киргизия и Монголия наладят партнерство в целях повышения уровня здоровья населения, развития и укрепления дружественных отношений за счет сотрудничества в вопросах усиления систем здравоохранения, борьбы с инфекционными заболеваниями и вакцинации, разработки систем больничного управления и информационных систем здравоохранения, охраны здоровья матери и ребенка, онкологии, трансплантологии, ортопедии и травматологии, а также повышения потенциала кадровых ресурсов в сфере здравоохранения.

Помимо этого, страны договорились об обмене информацией и опытом в области медицины, фармацевтики и медицинского оборудования, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сотрудничестве в области медицинского туризма, а также в сфере управления в фармацевтике.