Нижний Новгород, , 20:13 — REGNUM В Законодательное собрание Нижегородской области внесена инициатива о возврате прямых выборов мэра. Об этом сообщает региональное отделение КПРФ.

«Наша фракция обратилась к гражданам с предложением самим стать авторами проектов областных законов. Мы, безусловно, оказали организационную помощь инициативным группам в оформлении документов и прохождении всей процедуры», — отметил первый секретарь регионального комитета Владислав Егоров. Он добавил, что при подготовке законодательной инициативы нижегородцы объединились не по партийному признаку, а по общности интересов.

Также внесены инициативы о бесплатном проезде в общественном транспорте для пенсионеров и о размере платы за услуги ЖКХ не более 10% от совокупного дохода семьи.

Коммунисты отмечают, что процедура подачи документов ими полностью соблюдена, собрано не менее двух тысяч подписей за каждую инициативу.

Далее в течение месяца будет проведена проверка внесенных документов и подписных листов на предмет соответствия их требованиям областного закона. На стадии проверки документов единственным останавливающим инициативу фактором может стать только признание недействительными не менее 200 подписей.

Коммунисты сокрушаются, что фракция КПРФ не столь многочисленна в Заксобрании, чтобы инициатива была принята, и предлагают гражданам серьезно подумать, прежде чем голосовать на предстоящих выборах любого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде прямые выборы мэра проходили в период с 1991 по 2010 год. После этого город перешел к одноглавой модели управления, и мэр, которым в настоящее время является Владимир Панов, прошел сначала отбор конкурсной комиссии, а затем был выбран голосованием депутатов гордумы.

Причем вопрос возврата прямых выборов мэра обсуждается как раз с 2010 года.