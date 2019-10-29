Бишкек, , 20:06 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание с министром образования и науки республики Каныбеком Исаковым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер обсудил с главой образовательного ведомства вопросы, касающиеся приведения качества образования в соответствие с международными стандартами, обеспечения школ качественными учебниками, состояние аварийных школ и тему нехватки школ и детских садов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам ускорения процесса цифровизации в сфере образования и развития системы профтехобразования.

Министр образования отметил, что его ведомство разработало проект Стратегии развития образования на 2020 — 2030 годы. И добавил, что в ближайшее время начнется процесс электронной выдачи лицензий организациям сферы образования и будет ускорено подключение школ к интернету.

Также, по его словам, в стране внедряются цифровые технологии в виде электронной очереди и электронных дневников. Помимо этого, имеются планы по запуску образовательного проекта «Алиппе ТВ».