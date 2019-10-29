Москва, , 19:57 — REGNUM Украина заблаговременно не поставило ЛНР в известность о разведении войск в Золотом, но представители народной республики успели осуществить эти действия. Об этом 29 октября при помощи телемоста заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Это была сложная работа. Мы узнали о намерении Украины провести разведение сил и средств примерно за полтора часа до обозначенного времен. Но мы были готовы к этому с 1 октября, когда согласовали план-график этих мероприятий. Мы пытались на встрече в Минске 15 октября добиться объяснения причин, по которым они срывают план-график. Наконец нам удалось добиться этого результата», — сказал представитель ЛНР.

Дейнего заявил, что ЛНР не понимает, чем руководствовалась Украина, начав внезапное разведение сил. Министр иностранных дел ЛНР не исключил, что Киев рассчитывал, что эффект неожиданности помешает народной республике выполнить свои обязательства, но прогадал.

«Мы даже не пытались понимать их логику действий, мы вынудили их исполнить свои обязательства. Видимо был расчёт, что нам дали мало времени на эти действия и мы будем не готовы отвести, но мы были готовы», — сказал Дейнего.

Отвела украинская сторона войска и подразделения или нет должны зафиксировать наблюдатели ОБСЕ. При этом ЛНР уже вывели свои вооружённые силы с позиций.

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