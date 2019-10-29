29 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Полезная функция Бернара Анри-Леви для нашей страны заключается в том, что он как «вестник войны» приходит в те места, которые могут стать проблемой для долгосрочных планов транснациональной элиты. А поскольку чаще всего на примере Украины, Сирии, Грузии, Венесуэлы и прочих мест это затрагивает интересы России, такие точки становится легче отследить.

Руслан Хубиев, , 21:14 — REGNUM Глобальной политике не свойственна публичность. Особенно это заметно на истории прошлых веков, где авторство для большинства судьбоносных решений, как правило, оказывалось прерогативой не медийных фигур. Функционеры, оказывавшие огромное влияние на власти, почти всегда действовали негласно, не обладали соответствующими полномочиями и не занимали нужных постов.

Французский философ, идеолог неолиберализма Бернар-Анри Леви Ministerio de Cultura de la Nación

В XX веке место «серых кардиналов» заняли различные идеологи, а в XXI — теоретики неолиберализма. Одним из ярчайших примеров подобных манипуляторов сегодня является Бернар Анри-Леви.

Если где-то появляется данный французский «философ» — значит, вскоре рядом с этим местом обязательной начнется вторжение, нестабильность, переворот или война. Практически каждый экспорт американской «демократии», «свободы» или «общечеловеческих ценностей» не проходил в последние 20 лет без участия этого человека.

В 1999 году Анри-Леви активно выступал в поддержку Армии освобождения Косова, в статьях и книгах призывая страны НАТО к бомбардировкам Югославии. В том же году, после нападения связанного со спецслужбами США Басаева на Дагестан, рекомендовал Западу признать власть боевиков и самопровозглашенного «президента Чеченской Республики Ичкерия» Масхадова.

В 2003 году поддерживал пришедшего к власти в результате «революции роз» грузинского президента Михаила Саакашвили. В 2008 году, во время конфликта в Южной Осетии, призывал к давлению на Москву военно-политическими методами.

«Революция роз» в Грузии Zaraza

Самое деятельное участие этот скромный «общественник» принял и в событиях «арабской весны». В 2011 году участвовал в переговорах с ливийскими повстанцами, а с 2012 года стал главным европейским «палачом» Муаммара Каддафи, привезя в Елисейский дворец представителей ливийской оппозиции. Причем именно Леви, с помощью Николя Саркози, добился международного признания созданного в результате переворота Национального переходного совета Ливии (марионеточной власти, состоящей из оппозиционеров).

С середины 2013 года вел активную пропаганду против правительства Сирии. 20 июня того же года выпустил статью, получившую неестественно широкое распространение — «Спасите Алеппо», в которой призвал начать аналог ливийского вторжения, но уже против «кровавого режима Башара Асада».

Разумеется, не пропустил «философ» и события переворота на Украине. В частности, 9 феврале 2014 года выступил на сцене Евромайдана с радикально русофобской речью: «Мы все — украинцы». Призвал европейских спортсменов и Западный мир оказать воздействие на участие России в Олимпийских играх.

Киевский майдан. 2014 streetwrk.com

С 2015 по 2016 год, по мере роста успехов вооруженных сил нашей страны в Сирии, именно он стал главным критиком Вашингтона за отказ США поддержать создание «Курдистана» и не отвечать на действия Москвы. То же самое Леви заявляет и сегодня по итогам турецкой операции к востоку от Евфрата и заключенному меморандуму с Москвой.

Бернар Анри-Леви консультировал Саркози, Олланда и Макрона во Франции, многих других государственных деятелей в прочих странах Европы, не говоря уже о «режимах» формата украинской или грузинской элиты. Другими словами, Леви — это идеолог неолиберализма, и одна из его задач — направлять прозападных руководителей по нужному финансовому закулисью курсу. Создавать ширму для прикрытия долгосрочных планов и быть посредником в точках потенциальных конфликтов.

Доказательством приверженности Леви к строго неолиберальному курсу служит созданная им школа «Новой философии», которая на самом деле является ничем иным, как попыткой идеологического обоснования для проекта глобализации.

Бывший президент Франции Николя Саркози и Бернар-Анри Леви Gyrostat

В рамках этой философии отрицается сама идея социального прогресса, а вина возлагается на «деструктивную роль аппарата государств». То есть Леви заявляет, что любая власть со временем превращается в тоталитарную, а потому якобы нельзя допускать усиления «режимов», необходимо блокировать приход сильных лидеров и распускать суверенные институты, ибо это «гарантированно выродится в диктатуру».

Идея активно поддерживается либеральными кругами и в России, хотя на деле является целенаправленной ширмой для обоснования глобальных планов ТНК. Если внимательно присмотреться к результатам, которые может дать такая философия при широком распространении, становится ясно, что они полностью удовлетворяют целям транснациональных кругов. Их работе по «вскрытию» суверенных государств и новому витку глобализации.

На примере Европы мы видим результаты этого подхода воочию. Борьба за недопущение к власти в европейских столицах сильных лидеров, под предлогом того, что это усиление превратит «демократию» в тоталитаризм, надежно сделала из Евросоюза аморфное с точки зрения суверенного курса образование.

Это и есть концептуальная функция идеологов, подобных Леви, — создавать «обертку» для внедрения образца такой системы. Социальные вирусы — толерантность, политкорректность, мультикультуризм и другие — лишают возможности сопротивления общественный организм, политические же вирусы, навязыванием которых занимается Бернар Анри-Леви, должны сделать то же самое с государственной машиной.

Учитывая, что до недавних пор за аналогичное вскрытие экономик успешно отвечала глобализация, речь в совокупности идет об уничтожении самого института национальных государств. Соответственно, и удивительная русофобия проводников данной системы связана с тем, что именно наша страна своими действиями привела ее к проблемам, возглавила пул суверенных государств в их сопротивлении неолиберализму.

Другими словами, в разрезе таких людей, как Леви, Россия является врагом потому, что стоит в авангарде неподчинения, мешает обеспечивать общий вектор движения для целевых государств по строго определенному курсу. Зная это, несложно понять, почему в работах западных идеологов столь несоразмерно велик масштаб русофобии и информационного негатива.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В частности, в публичной переписке наиболее известного французского критика курса развития Европы и США Мишеля Уэльбека и вышеописанного сторонника неолиберализма Бернар Леви пишет: «Россию могли достойно представлять только Солженицын, Сахаров, западники внутри страны и диссиденты, путинская же Россия — это тотальное невежество и бескультурье, преследования, диктатура и нищета…»

То есть подобным идеологам, рассматривающим политику в длинных циклах, наша страна видится врагом гораздо большим, нежели это понимают эксперты, отслеживающие сиюминутные события. Россия в геополитическом смысле с каждым годом делает себя всё более весомой альтернативой однополярному миру, тем более в тандеме с КНР.

Если падет Китай — Россия останется в одиночестве. Если падет Россия — Китай мгновенно будет встроен в западные концепты с лишением политической самостоятельности. Если падут обе стороны, все прочие условно независимые страны — Индия, КНДР, Турция, Иран и другие — автоматически откажутся от сопротивления. Это и делает из России цель.

Не случайно с 2016 года — момента резкого укрепления союза Пекина и Москвы — Леви начал отмечать «черной меткой» и Китай, превращая его из «либеральной империи наполовину» в страну, где «расцветает тоталитаризм».

«Черная метка» Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР

После неожиданного провала транснациональных элит в США, выразившегося в приходе к власти Дональда Трампа, идеологи на некоторое время ушли в тень. Внутриэлитная война и успехи национальных кругов Америки размыли конкретику «глобалистских» планов, заморозили многие процессы неолиберализма, а потому и функции людей формата Леви.

Тем не менее по ходу резкого усиления России с 2017 года и кризиса расширения капитализма пример оборонительного успеха Москвы, действия Трампа и попытки США «ограбить» союзников стали приводить Европу к подъему «правых сил». Идеологический аспект снова вернулся.

В 2019 году Леви выступил инициатором открытого письма «Сражайтесь за Европу, или враги уничтожат ее», направленного в защиту либеральных ценностей против «национализма» и «популизма». То есть сейчас силы «либеральных» идеологов брошены на дискредитацию и ослабление европейских консерваторов, а также на Россию, обеспечивающую для них пример.

Полезная функция Бернара Анри-Леви для нашей страны заключается в том, что он как «вестник войны» приходит в те места, которые могут стать проблемой для долгосрочных планов транснациональной элиты. А поскольку чаще всего на примере Украины, Сирии, Грузии, Венесуэлы и прочих мест это затрагивает интересы России, такие точки становится легче отследить.

Например, в 2017 году Леви неожиданно уделил массу своего времени очернению акции Бессмертного полка в Белграде, и это при том, что шествие было вторым по счету. Разгадка неожиданного интереса крылась в том, что акция 2017 года была первой официально признанной со стороны властей Сербии, а ее консолидирующий эффект оказался огромным.

«Бессмертный полк» в Белграде. 9 мая 2017 Юлия Алексеева © ИА Красная Весна

Сербия потеряла три четверти мужского населения репродуктивного возраста по итогам Первой мировой войны, и от полного геноцида страну спасла Российская империя. Соответственно, Октябрьская революция породила раскол, проявившийся в период второго мирового конфликта.

На этой неоднозначности годами играл Западный мир и довел Белград до того, что даже празднование победы во Второй мировой войне весь XXI век проводилось властями Сербии тихо, дабы не разжигать трения «монархистов» с «коммунистами».

И вдруг на Бессмертный полк вышли тысячи сербов с обеих сторон идеологических баррикад. Вместе шли люди с плакатами участников Первой мировой войны и солдат Красной армии. Все праздновали общие победы и общие трагедии, на глазах устраняя столь удобный для отдаления Сербии от России раскол.

В Белграде был продемонстрирован колоссальный потенциал консолидации Бессмертного полка и его экспортная составляющая, поэтому в эту точку и был отправлен Анри-Леви.

Другими словами, для нашей страны подобные люди играют ту же индикационную роль, что и визиты высших функционеров американского Госдепа. А поскольку Леви — идеолог более широких кругов, по его метаниям становится легче определить, где и на каком направлении элиты планируют осуществить нападение.