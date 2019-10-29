Копенгаген, , 20:59 — REGNUM В 2020 году членство в Северном совете министров перейдет Дании (а также Гренландии и Фарерским островам), и именно этим премьер-министр Метте Фредериксен намерена воспользоваться для продвижения «зеленой революции» в Скандинавии.

«Мы хотим сделать акцент на том, чтобы превратить Северную Европу в наиболее устойчивый регион мира. Север должен стать пионером в климатической повестке дня, но при этом также сохранить свою конкурентоспособность и социальную устойчивость. Мы как председатели намерены начать амбициозный план действий в каждой из этих областей», — заявила глава датского правительства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

29 октября в Стокгольме состоялась двусторонняя встреча с участием премьер-министров Дании и Швеции. Главы правительств обсудили вопрос с пограничным контролем и членство Дании в Северном совете министров в 2020 году.