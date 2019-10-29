Копенгаген, , 21:10 — REGNUM Оппозиционные партии Дании выступили против введения санкций для правительства за невыполнение целей обсуждаемого закона о климате, согласно которому страна должна будет сократить выбросы углекислого газа на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Представитель Датской народной партии по климатическим вопросам Мортен Мессерршмидт в связи с этим заявил, политики должны отвечать не перед законом, а перед избирателями. Представитель партии «Венстре» Томас Дэниельсен также отметил, что государство и без того обязалось выполнить свои обещания в этой сфере. «Если мы введем наказание за невыполнение той или иной цели, мы просто вынудим правительство концентрироваться только на ней и принимать такие решения, которые не всегда были бы разумными, но при этом соответствовали бы цели», — добавил политик. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Проправительственные партии «красного блок» считают, что каждое правительство должно нести ответственность в том случае, если его действия каким-либо образом сводят на нет переход на возобновляемые источники энергии. В связи с этим партии предлагают ввести санкции.