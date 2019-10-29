Минск, , 19:28 — REGNUM Контактная группа по Украине согласовала дату разведения сил и военной техники в районе населенного пункта Петровское на территории Донбасса. Об этом сегодня, 29 октября, заявил полномочный представитель Российской Федерации на переговорах в Минске Борис Грызлов.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Грызлова Контактной группе удалось согласовать дату разведения сил и военной техники в Петровском на территории Донецкой Народной Республики.

«Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в «нормандском» формате», — сказал Грызлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня началось разведение сил в районе населенного пункта Золотое в Луганской Народной Республике.