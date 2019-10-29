Аддис-Абеба, , 21:05 — REGNUM Председатель комитета по развитию парламента Европейского Союза, делегация которого находится с визитом в Эфиопии, Томас Тобе заявил, что ЕС со своей стороны привержен дальнейшему расширению своей поддержки, чтобы помочь Эфиопии реализовать в стране подлинную демократию. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Председатель заявил, что причиной визита парламентариев Евросоюза в страну является мониторинг продолжающейся национальной реформы в Эфиопии. «Мы хотим видеть больше реальных демократических реформ в стране», — отметил Тобе.

Томас Тобе, подчеркнув, что ЕС оказывает широкую гуманитарную помощь Эфиопии, отметил, что теперь Евросоюз хочет «помочь Эфиопии в ее пути демократизации, особенно в отношении проведения демократических выборов».

Ожидается, что делегация из 9 человек, которая находится в Эфиопии с трехдневным визитом, проведет обсуждение с организациями гражданского общества и некоторыми министерствами страны.