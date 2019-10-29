Копенгаген, , 21:07 — REGNUM На двусторонней встрече в Стокгольме 29 октября премьер-министр Дании Метте Фредериксен вместе со своим шведским коллегой Стефаном Лёфвеном объявила об укреплении взаимодействия между правоохранительными органами Дании и Швеции.

Страны создадут так называемую Совместную аналитическую группу, в которой будет происходить обмен информацией. По словам главы датского правительства, группа призвана создать базу для проведения дальнейших расследований и оперативных действий на территории Дании и Швеции. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

«Безопасность граждан является приоритетом для нашего правительства. Для нас неприемлем тот факт, что представители организованной преступности создают проблемы по обе стороны Эресунна», — добавила Метте Фредериксен.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен, в свою очередь, заявил: «Преступность — трансграничная проблема, и мы намерены её решить. Мы должны продолжать бороться с организованными бандами, и шведское правительство намерено использовать все имеющиеся средства».