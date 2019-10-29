Москва, , 19:26 — REGNUM Россия на данный момент не получала достоверных подтверждений уничтожения главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил 29 октября журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Терроризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сейчас нельзя утверждать, что ликвидация предводителя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно произошла.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные ликвидировали аль-Багдади на территории сирийской провинции Идлиб, контролируемой террористами. Трамп утверждал, что операция была согласована с российскими военными. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что не имеет достоверной информации об этой американской спецоперации.

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