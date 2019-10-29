Сринагар, Индия, , 19:17 — REGNUM Влиятельный лидер индийских мусульман и председатель региональной партии «Всеиндийское собрание союза мусульман» (AIMIM) Асадуддин Овейси обвинил правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в том, что оно допустило делегацию «европейских нацистов в мусульманский Кашмир». Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В своём аккаунте в Twitter Асадуддин Овейси подчеркнул, что само по себе разрешение иностранной делегации посетить закрытый Джамму и Кашмир является «позором». По словам оппозиционера, возмутительным является «подбор членов делегации — нацистов, страдающих исламофобией».

Напомним, что 29 октября делегация Европейского союза посетила индийский Джамму и Кашмир. Европейские политики стали первыми зарубежными наблюдателями на территории региона с 5 августа, когда правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.