Аддис-Абеба, , 19:16 — REGNUM Партия «Эфиопские граждане за социальную справедливость» призвала народ Эфиопии дистанцироваться от участия в межэтнических конфликтах. В опубликованном партией заявлении из девяти пунктов сообщается, что «эфиопскому народу пора объединиться, чтобы спасти свою страну». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Осудив кровопролитные инциденты, произошедшие в регионе Оромия 24 и 25 октября 2019 года, партия призвала правительство Эфиопии в конце концов обеспечить верховенство закона. Лидер партии профессор Бырхану Нега заявил, что жители страны должны понимать причины возникновения конфликтов в каждой ее части.

«Они (конфликты) призваны подорвать доверие народа к своему правительству», — сказал Бырхану. Профессор добавил, что народ Эфиопии должен действовать разумно, поскольку насилие и конфликты будут препятствовать сохранению демократии в Эфиопии.

В связи с этим Межрелигиозный совет Эфиопии (IRCE) также призвал виновных добровольно предстать перед судом. Совет потребовал от правительства обеспечить безопасность своих граждан и обеспечить надлежащую защиту социальным службам и религиозным учреждениям.