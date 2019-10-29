Тбилиси, , 19:02 — REGNUM Смерть женщины из поселка Ленингор Южной Осетии является еще одним признаком тревожной ситуации, считает посол ЕС в Грузии Карл Харцель, передает 29 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Посол даже заявил о трагической гибели женщины, хотя при этом почему-то указал, что точные причины ее смерти не выяснены. Однако Харцель уверен, что даже в условиях невыясненных обстоятельств следует признать правду: женщина скончалась из-за того, что ей не дали пересечь границу с Грузией и тем самым лишили квалифицированной медицинской помощи. Посол пообещал, что на «оккупационные силы» продолжат оказывать давление с тем, чтобы граница была открыта.

«Хочу выразить свои соболезнования семье женщины, трагически погибшей в Ахалгори (югоосетинский поселок Ленинор. — прим. ред.). Мы не смогли выяснить точные причины её смерти, и что произошло в действительности. Как мы знаем, члены наблюдательской миссии ЕС находятся на месте и изучают факты. Но следует сказать правду, что причиной её смерти стало то, что ей не разрешили пересечь административную пограничную линию (госграницу между Грузией и Южной Осетией. — прим. ред.) для получения надлежащего лечения. Это еще один сигнал о существующей тревожной ситуации. Тем не менее мы продолжим оказывать давление, чтобы эти пограничные переходы были открыты. Мы надеемся, что соответствующие представители будут конструктивными во время этих усилий»

Напомним, 28 октября вечером 70-летней жительнице поселка Ленингор стало плохо. Ее отвезли в больницу в Цхинвал, где женщина скончалась. Грузинская сторона заявила, что в Цхинвале больной не была оказана надлежащая медицинская помощь. Следовательно, в ее смерти виновен «бесчеловечный оккупационный режим», не пустивший больную на лечение в Грузию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии обвинили «оккупационный режим» в смерти пожилой женщины