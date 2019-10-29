Тбилиси, 29 октября 2019, 19:02 — REGNUM Смерть женщины из поселка Ленингор Южной Осетии является еще одним признаком тревожной ситуации, считает посол ЕС в Грузии Карл Харцель, передает 29 октября Первый канал Грузинского телевидения.
Посол даже заявил о трагической гибели женщины, хотя при этом почему-то указал, что точные причины ее смерти не выяснены. Однако Харцель уверен, что даже в условиях невыясненных обстоятельств следует признать правду: женщина скончалась из-за того, что ей не дали пересечь границу с Грузией и тем самым лишили квалифицированной медицинской помощи. Посол пообещал, что на «оккупационные силы» продолжат оказывать давление с тем, чтобы граница была открыта.
Напомним, 28 октября вечером 70-летней жительнице поселка Ленингор стало плохо. Ее отвезли в больницу в Цхинвал, где женщина скончалась. Грузинская сторона заявила, что в Цхинвале больной не была оказана надлежащая медицинская помощь. Следовательно, в ее смерти виновен «бесчеловечный оккупационный режим», не пустивший больную на лечение в Грузию.
Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии обвинили «оккупационный режим» в смерти пожилой женщины