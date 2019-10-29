Аддис-Абеба, , 19:07 — REGNUM Послы африканских государств провели переговоры в Аддис-Абебе с целью обсудить сотрудничество между Африкой и странами Ближнего Востока в реализации Совместной программы трудовой миграции (JLMP). JLMP — это программа Комиссии Африканского союза (КАС), Международной организации труда (МОТ), Международной организации по миграции (МОМ), Экономической комиссии для Африки (ЭКА) и Программы развития ООН (ПРООН). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем выступлении на заседании министр труда и социальных вопросов Эфиопии Эргоге Тесфай выделила приоритетные области, которые ее министерство уделяет работе за рубежом. «Среди моих главных приоритетов как министра труда и социальных вопросов — обеспечить безопасную, упорядоченную и регулярную миграцию для тех эфиопов, которые ищут работу за границей», — сказала она.

Морин Ачиенг, глава миссии МОМ в Эфиопии, заявила, что «отсутствие механизмов многостороннего сотрудничества, нехватка информации перед отъездом и неэтичная практика найма привели к плачевным условиям, в которых мы наблюдаем африканских мигрантов, оказавшихся в странах Персидского залива».

Посол Мали в Эфиопии Фафре Камара отметила: «Миграция — это возможность; мы не должны рассматривать это как вызов».

Стратегия программы направлена на институционализацию внутриафриканской трудовой миграции и поддерживает достижение первого десятилетнего плана Повестки дня на период до 2063 года Африканского союза и целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР).