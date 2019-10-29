Москва, , 18:59 — REGNUM В ближайшем будущем директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, скорее всего, ждёт уголовное преследование, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 октября, комментируя новость о том, что Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с Грудинина более 1 миллиарда рублей в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина».

«Мы имеем дело с финансовой нечистоплотностью и бытовой нечистоплотностью Грудинина, — сказал Данилин. — Человек, который бросил свою жену-инвалида, родившую ему двух детей, глумился над ней, издевался, получил от неё «обратку», когда она вскрыла его финансовые махинации. Если бы не она, то мы, пожалуй, ничего бы не узнали об этих махинациях, потому что доказательств у миноритарных акционеров практически не было. И теперь мы имеем на руках полное свидетельство финансовой нечистоплотности Грудинина и понимаем, что должны быть благодарны за это его жене».

Теперь, как полагает Данилин, Грудинина ждёт уголовное преследование, причём не исключено, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» может эмигрировать из России для того, чтобы уйти от наказания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который принимал участие в выборах президента РФ в марте 2018 года, будет взыскано свыше 1 млрд рублей. Такое решение сегодня, 29 октября, принял Арбитражный суд Московской области.

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