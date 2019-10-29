Москва, 29 октября 2019, 18:59 — REGNUM В ближайшем будущем директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, скорее всего, ждёт уголовное преследование, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 29 октября, комментируя новость о том, что Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с Грудинина более 1 миллиарда рублей в пользу ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Теперь, как полагает Данилин, Грудинина ждёт уголовное преследование, причём не исключено, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» может эмигрировать из России для того, чтобы уйти от наказания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, который принимал участие в выборах президента РФ в марте 2018 года, будет взыскано свыше 1 млрд рублей. Такое решение сегодня, 29 октября, принял Арбитражный суд Московской области.
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