Киев, 29 октября 2019, 18:38 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подаст заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить «5 канал» экс-президента Петра Порошенко на предмет разжигания межнациональной вражды. Об этом 29 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции ОПЗЖ Виктор Чёрный, комментируя призыв журналиста Остапа Дроздова лишать украинского гражданства жителей отдельных регионов Донбасса.
По его словам, за провокационные заявления в отношении Дроздова должно быть заведено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября журналист и бывший телеведущий Дроздов предложил лишить жителей отдельных регионов Донбасса украинского гражданства. По его словам, Киев должен предложить людям, которые остались в Донецке и Луганске, «заново» получить гражданство Украины.