Киев, , 18:38 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подаст заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить «5 канал» экс-президента Петра Порошенко на предмет разжигания межнациональной вражды. Об этом 29 октября в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции ОПЗЖ Виктор Чёрный, комментируя призыв журналиста Остапа Дроздова лишать украинского гражданства жителей отдельных регионов Донбасса.

«Мы подготовим соответствующее обращение, чтобы проверить деятельность «5 канала» на предмет национальной вражды теми высказываниями, которые там звучали», — сказал Чёрный.

По его словам, за провокационные заявления в отношении Дроздова должно быть заведено уголовное дело.

«Те высказывания, которые были на «5 канале», специалисты из нашей фракции чётко квалифицируют как правонарушения и даже как уголовное преступление. Мы будем готовить заявление, чтобы эта ситуация была рассмотрена», — добавил Чёрный.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября журналист и бывший телеведущий Дроздов предложил лишить жителей отдельных регионов Донбасса украинского гражданства. По его словам, Киев должен предложить людям, которые остались в Донецке и Луганске, «заново» получить гражданство Украины.