Тбилиси, , 18:37 — REGNUM Проект возрождения Цхалтубо — это еще одна крупная благотворительная инвестиция, которая позволит Цхалтубо вернуться к своим функциям и получить статус международного курорта, что даст большой стимул для экономического развития региона. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Так Гахария прокомментировал заявление олигарха, лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что он запускает проект по возрождению курорта минеральных вод Грузии Цхалтубо. Иванишвили намерен выкупить полностью 22 гостиницы в Цхалтубо, 15 из которых принадлежат государству, остальные находятся в частной собственности.

«Восстановление курорта неизбежно приведет к развитию малого и среднего бизнеса в регионе, созданию новых рабочих мест, а это значит, что у десятков тысяч семей появится источник постоянного дохода. Это уникальный проект, который уже много лет не может быть реализован ни государством, ни частным сектором. Бидзина Иванишвили всегда занят делом там, где это нужно нашей стране и народу», — заявил Георгий Гахария.

Ранее ИА REGNUM сообщало о комментариях министра экономики Грузии Натии Турнава по поводу проекта Иванишвили.

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