Тбилиси, 29 октября 2019, 18:37 — REGNUM Проект возрождения Цхалтубо — это еще одна крупная благотворительная инвестиция, которая позволит Цхалтубо вернуться к своим функциям и получить статус международного курорта, что даст большой стимул для экономического развития региона. Об этом 29 октября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
Так Гахария прокомментировал заявление олигарха, лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что он запускает проект по возрождению курорта минеральных вод Грузии Цхалтубо. Иванишвили намерен выкупить полностью 22 гостиницы в Цхалтубо, 15 из которых принадлежат государству, остальные находятся в частной собственности.
Ранее ИА REGNUM сообщало о комментариях министра экономики Грузии Натии Турнава по поводу проекта Иванишвили.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономики Грузии прокомментировала планы по возрождению Цхалтубо