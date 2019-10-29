Таллин, , 18:35 — REGNUM Более двух третей жителей Эстонии поддержало бы вступление своей страны в Евросоюз, если такой референдум состоялся бы в ближайшие выходные, сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR сегодня, 29 ноября. Об этом свидетельствует новейший опрос общественного мнения, проведённый социологической службой компании Turu-uuringute по заказу депутата Европейского парламента Марины Кальюранд.

Еврооптимистов оказалось 74% опрошенных, только 16% высказались бы «против», ещё у 10% не было своего мнения по этому вопросу. При этом среди неэстонцев число сторонников ЕС составляет 58%, а среди этнических эстонцев — 78%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом 2018 году субсидии ЕС Эстонии составили 759,4 млн евро, а выплаты Эстонии в бюджет ЕС — 210,2 млн евро, таким образом Эстония осталась в профиците на сумму в почти 550 млн евро. Полученные субсидии в свыше 3,5 раз превысили взносы Эстонии. При этом сумма субсидий ЕС Эстонии ежегодно сокращаются.