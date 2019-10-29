Тбилиси, 29 октября 2019, 18:24 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава прокомментировала журналистам заявление олигарха, лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что он запускает проект по возрождению курорта минеральных вод Грузии Цхалтубо. Об этом сообщает 29 октября «Интерпрессньюс».
Ранее Иванишвили заявил, что намерен выкупить полностью 22 гостиницы в Цхалтубо, 15 из которых принадлежат государству, остальные находятся в частной собственности.
Турнава заметила, что условия передачи гостиниц олигарху пока не определены, но указала, что проект принесет государству «огромную пользу».
Журналисты поинтересовались у министра, собирается ли государство передать свое имущество в Цхалтубо Иванишвили за 1 лари. Турнава заявила, что она этого не говорила и просто отметила, что до сих пор не находилось и такого инвестора, который купил бы санатории в Цхалтубо за такую сумму.
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