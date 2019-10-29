Тбилиси, , 18:24 — REGNUM Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава прокомментировала журналистам заявление олигарха, лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о том, что он запускает проект по возрождению курорта минеральных вод Грузии Цхалтубо. Об этом сообщает 29 октября «Интерпрессньюс».

Ранее Иванишвили заявил, что намерен выкупить полностью 22 гостиницы в Цхалтубо, 15 из которых принадлежат государству, остальные находятся в частной собственности.

Турнава заметила, что условия передачи гостиниц олигарху пока не определены, но указала, что проект принесет государству «огромную пользу».

Натия Турнава «Что касается сроков, условий, стоимости, это те детали, которые будут уточнены в дальнейшем, когда проработаем полностью комплексный план, но уже сейчас хочу сказать, что все будет сделано в соответствии с законом, так, чтобы не пострадали интересы государства, и государство получило от этого пользу. До сих пор мы готовы были передать какому-либо инвестору хотя бы за 1 лари, только бы вложил в это деньги. Сейчас речь о том, что будет возрождена вся территория»

Журналисты поинтересовались у министра, собирается ли государство передать свое имущество в Цхалтубо Иванишвили за 1 лари. Турнава заявила, что она этого не говорила и просто отметила, что до сих пор не находилось и такого инвестора, который купил бы санатории в Цхалтубо за такую сумму.

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