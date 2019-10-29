Рига, 29 октября 2019, 18:18 — REGNUM Если бы Россия «не угрожала Латвии», а Латвия «не вынуждена была» тратить миллионы евро на военные расходы, соблюдая стандарт НАТО в размере 2% от ВВП на оборону, то в латвийской казне были бы деньги на повышение зарплат и врачам, и учителям. Такой вывод можно сделать из заявления латвийского политолога Эдвина Инкенса радио Baltkom. Сейчас эти деньги изъять на другие нужды «не получится», считает он.
В Латвии в настоящий момент врачи готовятся к череде акций протеста, требуя в 2020 году повысить зарплаты, однако депутаты парламента настаивают, что в бюджете 2020 года на это денег не предусмотрено.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Прибалтике фактор России традиционно является ключевым во внутренней политике. Все негативные явления зачастую сводятся либо к «трагическому прошлому в СССР», либо к современным «угрозам со стороны России». Так, например, самый высокий уровень алкоголизма на душу населения в соседней с Латвией в Литве также в своё время объяснили «последствиями советской оккупации». «Негативное влияние» СССР в алкоголизме объяснили даже на филологическом уровне.
Иногда такие утверждения раскрываются и в совершенно неожиданных эпизодах. Например, в той же Литве, когда в зените моды на Западе находилась кампания по обвинениям известных людей в сексуальных домогательствах 20−30-летней давности к женщинам, в непотребном поведении был обвинён литовский известный театральный режиссёр Йонас Вайткус. Литовский мэтр пояснил: обвинения — это тщательно спланированный план России по дискредитации неугодного режиссёра за то, что он имеет смелость критиковать Владимира Путина.