Санкт-Петербург, , 18:17 — REGNUM В петербургском Заксобрании поддержали федеральный законопроект об установлении наказания чиновникам за оскорбление граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в городском парламенте.

Автором инициативы выступил депутат Государственной думы Александр Старовойтов (ЛДПР). Поводом к законопроекту стали несколько резонансных случаев, когда высказывания региональных чиновников по всей стране вызывали шок у публики.

Если сейчас за оскорблением граждан может последовать только административная ответственность и штраф в 30 тыс. рублей, то Старовойтов предлагает ввести уголовную, а именно добавить статью 286.2 «Оскорбление, совершенное должностным лицом».

Комиссия петербургского парламента по вопросам законности и правопорядка документ поддержала.

Если проект пройдет три чтения в Госдуме, то оскорбление, совершенное должностным лицом при исполнении обязанностей, будут наказывать штрафом от 500 тыс. до 800 тыс. рублей либо в размере зарплаты госслужащего за 1−2 года. Кроме того, оскорбившему могут грозить принудительные работы или арест на полгода.

Отягчающим обстоятельством станет публичность выступления, особенно если его растиражировали СМИ. Тогда госслужащий может получить штраф от 1 до 2 млн рублей.

Губернаторам грозят более суровой карой: в случае, если оскорбят граждан, то могут быть оштрафованы на 2−3 млн рублей, на зарплату за пять лет, наказаны принудительными работами или заключением на срок до двух лет.

Максимальное наказание, согласно документу, полагается за оскорбление с угрозами — тюремный срок от 3 до 5 лет.