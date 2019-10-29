Мапуту, , 18:12 — REGNUM В африканском Мозабике прошла церемония передачи правительству страны рыболовного порта Бейра, восстановленного и модернизированного китайской компанией China Harbour Engineering при финансовом участии Экспортно-импортного банка Китая, сообщает 29 октября Синьхуа.

В ходе церемонии президент Мозамбика Филипе Ньюси выразил благодарность Китаю за помощь, назвав проект восстановления порта примером дружественных отношений между двумя странами, правительствами и народами. Глава африканского государства уверен, что благодаря этому порту, удастся существенно нарастить количественные и качественные показатели производства морской рыбной продукции. По его словам, данный проект не единственный, и он рассчитывает увидеть подобные результаты и в других случаях.

Посол КНР в Мозамбике Су Цзянь в своем ответном слове подтвердил готовность Пекина к практической реализации возможностей, заложенных в решениях прошлогоднего форума Китай — Африка, а также в инициативе «Пояса и пути». Среди возможных сфер взаимодействия дипломат назвал развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, торговли и туризма, энергетический сектор.