Москва, , 18:01 — REGNUM 30 октября в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдет Круглый стол на тему «Россия — образ будущего. Внутренняя политика». Анализ процессов и тенденций, происходящих во внутриполитической «кухне» страны всегда является пристальным объектом со стороны экспертов. И говоря о будущем образе России, эта тема, без всяких сомнений, является одной из ключевых.

Пресс-центр REGNUM Фионов Артем © ИА REGNUM

Качество политических партий, представленность интересов всех слоев российского общества в Госдуме, взаимодействие различных политических сил для построения сильной страны, несмотря на разность их политических и идеологических доктрин, взаимосвязь всех ветвей власти в процесс выработки и принятия политических решений, выборы, взаимоотношения власти и оппозиции — эти и многие другие вопросы станут предметом рассмотрения участников Круглого стола.

В работе круглого стола примут участие: Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM, Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем, Лепехин Владимир Анатольевич — директор Института ЕАЭС, Сверчков Андрей Геннадьевич — заместитель главного редактора ИА REGNUM, Небренчин Сергей Михайлович — заместитель директора Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ, Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM, Газенко Роман Владимирович — политический эксперт и политтехнолог, Ходункин Владимир Михайлович — эксперт, член Совета Клуба «Улица Правды» и ряд других экспертов.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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