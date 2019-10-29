Москва, , 17:57 — REGNUM До декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится в подвешенном положении, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Авакова о том, что он не верит в достижение мира на Юго-Востоке Украины путём переговоров с РФ.

Арсен Аваков Пресс-служба МВД Украины

«Если бы в этих историях не было внутриполитического фактора, то всё давно бы решалось достаточно оперативно. Тот же самый Аваков подвешен до декабря, и до декабря у него начался Шрёдингер, — сказал Абзалов. — У него и да, и нет одновременно. Аваков делает разнонаправленные заявления, таким образом поддерживая свой ресурс. Чем больше хаоса, тем больше у Авакова ресурса. И сейчас Зеленского заставляют эту неопределённость ломать».

Кроме того, политолог заметил, что Зеленского, похоже, убедили в том, что он не сможет стать для радикалов правее, чем прежний президент Украины Пётр Порошенко.

Напомним, как сообщалось ранее, Аваков заявил, что, по его мнению, Украина должна выиграть «не автоматную перестрелку в Золотом», а войну. Кроме того, министр признался, что не верит в то, что «Украина сможет достичь путём переговоров хорошего мира» с РФ.

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