Монтевидео, , 19:04 — REGNUM После поражения в первом туре выборов 27 октября кандидат в президенты Уругвая от правоцентристской Национальной партии Луис Лакалье занялся созданием коалиции правых сил, чтобы обеспечить себе победу во втором туре. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

За поддержку на выборах Лакалье пообещал министерские посты в своём правительстве бывшему кандидату в президенты от ультраправой партии «Открытый кабильдо» Гидо Манини, Эрнесто Тальви от правоцентристской партии «Колорадо», Пабло Мьересу от «Независимой партии» и Эдгардо Новику от «Партии народа».

Лакалье также объявил, что в ближайшие дни он планирует провести индивидуальные встречи с каждым из названных политиков, чтобы представить им свою программу, имеющую элементы программ всех правых кандидатов, не прошедших во второй тур.

Второй тур президентских выборов в Уругвае назначен на 24 ноября. В первом туре победу одержал кандидат от правящей левоцентристской коалиции «Широкий фронт» Даниэль Мартинес, набравший более 40% голосов. Луис Лакалье стал вторым, набрав чуть меньше 30% голосов.