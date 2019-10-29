Багдад, , 17:53 — REGNUM Министерство обороны Ирака осудило жесткое подавление протеста школьников и студентов в Багдаде, 29 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению министерства, солдаты, применившие чрезмерную силу против протестующих учеников, не представляют всю иракскую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Багдаде прошла антиправительственная демонстрация студентов и школьников старших классов. Как и другие акции протеста, демонстрация была разогнана силами безопасности.

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