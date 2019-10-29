Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Пентагон объявил закупочные цены на истребители F-35 на ближайшие три года, 29 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению американского военного ведомства, по контракту с Lockheed Martin цены на истребители F-35 будут снижены примерно на 12,7%.

Так, модель F-35A обойдется Пентагону в $82,4 млн в 2020 году, в $79,17 млн в 2021 году и $77,9 млн в 2021 году. Ожидается, что цены также будут снижены для покупателей за рубежом.

Читайте также: Тайны F-35: почему США не остановятся перед агрессией против Турции