Москва, 29 октября 2019, 17:37 — REGNUM Украинским властям нет доверия, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
И сегодня, как заметил Затулин, президент Украины, который избран 73% голосов, на самом деле не вносит вклада в то, чтобы на идейном уровне поставить всё на своё место — назвать мародёров мародёрами, а людей, которые участвуют в гражданской войне, участниками гражданской войны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, предварительная дата встречи в «нормандском формате» уже определена и будет согласована до конца ноября 2019 года.
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