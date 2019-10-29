Москва, , 17:37 — REGNUM Украинским властям нет доверия, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Проблема не столько в том, что на Украине есть противники разведения войск — маргиналы, националисты и так далее, — сказал Затулин. — Дело в том, что им принято приносить жертву и дань. И это делает даже президент страны, избранный вопреки этим бандеровцам и националистам. Он обязательно должен делать реверанс в сторону «героев войны». В политическом классе Украины совершенно другое самосознание, которое не даёт им выйти на мир. Они рассматривают разведение войск как некую уловку, для того чтобы потом что-то выторговать. Они делают вид, что выводят [войска], но оставляют там людей, которые могут в любой момент всё сорвать. Нет доверия к этой политической Украине».

И сегодня, как заметил Затулин, президент Украины, который избран 73% голосов, на самом деле не вносит вклада в то, чтобы на идейном уровне поставить всё на своё место — назвать мародёров мародёрами, а людей, которые участвуют в гражданской войне, участниками гражданской войны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, предварительная дата встречи в «нормандском формате» уже определена и будет согласована до конца ноября 2019 года.

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