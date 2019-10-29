Триполи, 29 октября 2019, 17:35 — REGNUM Ливийские власти открыли для полетов аэропорт Триполи, 29 октября передает агентство Reuters.
По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.
Международный аэропорт Митига был закрыт в течение двух месяцев из-за боевых действий между «международно признанным» правительством Фаиза Сараджа и «Ливийской национальной армией» Халифы Хафтара.
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