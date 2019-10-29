Москва, , 17:31 — REGNUM Власти Украины попытаются использовать боевиков «Азова» в Золотом в качестве инструмента для политического шантажа в нормандском формате, однако такая стратегия обречена на провал. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Это проигрышная позиция, потому что вы (власти Украины) делаете кардинальную ошибку. Вы всё ещё думаете, что вы определяете процессы, а на самом деле всё происходит с точности до наоборот — народные республики должны получить гарантию безопасности и они будут определять, быть или не быть!» — заявил Кот.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский будет ссылаться на события в Золотом как на признак того, что украинская общественность выступает против условий перемирия и потому надо менять принципиально условия урегулирования.

«Очевидно, что боевики, присутствующие там, при якобы разведении, позволяют ему о чём-то разговаривать на высоком уровне, как минимум делать заявления», — указал Кот.

Ранее лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что направит в Золотое «десяток тысяч бойцов», обвинив главу страны в «сдаче огромной территории».

По словам Билецкого, боевики останутся в Золотом, потому что, как он считает, «заработали это право на мнение своей кровью».

Несмотря на это, в Киеве всё равно заявляют о готовности приступить к процессу разведения войск. 29 октября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время граждане Украины, находящиеся в Золотом, «ничего не нарушают». По его мнению, в Золотом «не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».