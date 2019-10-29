Минск, , 17:30 — REGNUM Контактная группа выработала подходы к ряду насущных социально-экономических вопросов, касающихся работы компании «Вода Донбасса». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов журналистам.

«Принята концепция сохранения единого предприятия «Вода Донбасса», разработана процедура аудита компании. Международный Комитет Красного Креста уполномочен объявить конкурс на выбор аудиторской компании», — сказал Грызлов.

Он также сообщил о том, что «группа выработала единый подход к формированию тарифа оплаты за воду с учетом затрат на электроэнергию», определён порядок взаимных расчетов потребителей с поставщиком по обе стороны от линии разграничения.