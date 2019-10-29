Москва, , 17:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать бойцов «Азова» в Золотом для политического торга в нормандском формате. Об этом заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Вроде как разведение начинается, но так или иначе эти боевики остаются в зоне конфликта. Каждый раз задумываешься — а зачем это делает украинская сторона? Для чего? Зеленский очень сильно пытается попасть в переговорный процесс именно в нормандском формате. И очевидно, что боевики, присутствующие там, при якобы разведении, позволяют ему о чём-то разговаривать на высоком уровне, как минимум делать заявления», — заявил Кот.«(Зеленский скажет): я бы с удовольствием подтвердил этот статус, что согласован. Но общественность, в том числе та, которая находится в Золотом, хоть и типа без оружия, она против! Поэтому давайте как-то менять, пересматривать этот особый статус», — подчеркнул он.

С 9 октября предпринимались попытки возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, однако украинские националисты в Золотом неоднократно процесс срывали. При этом в Киеве отмечали, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.

29 октября глава МВД Украины Арсен Аваков, однако, сообщил, что в настоящее время граждане Украины, находящиеся в Золотом, «ничего не нарушают». По его мнению, в Золотом «не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».