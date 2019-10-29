Москва, 29 октября 2019, 17:16 — REGNUM Не исключено, что до конца 2019 года состоится саммит Нормандской четвёрки, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Луганской Народной Республики начали отвод своих сил на участке линии фронта в районе населённого пункта Золотое. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на фронте в Донбассе в районе населённого пункта Золотое начался процесс разведения сил между вооружёнными силами Украины и войсками ЛНР.
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