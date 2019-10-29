Москва, , 17:16 — REGNUM Не исключено, что до конца 2019 года состоится саммит Нормандской четвёрки, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 29 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Произошло то, что нам всем ещё вчера казалось невозможным. Приходили очень плохие новости, — сказал Юсин. — Но потом оказалось, что Зеленский не зря туда съездил и что, может быть, ему удалось что-то сдвинуть. Я думаю, что завтра у нас у всех появятся поводы для критики. Но тем не менее сегодня один шаг в правильном направлении сделан. Всего их надо сделать тысячу. И каждый дальнейший шаг будет даваться всё сложнее и сложнее. Сегодня что-то сдвинулось, и если всё пойдёт [так, как идёт], то, может быть, до конца года мы увидим саммит Нормандской четвёрки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Луганской Народной Республики начали отвод своих сил на участке линии фронта в районе населённого пункта Золотое. Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на фронте в Донбассе в районе населённого пункта Золотое начался процесс разведения сил между вооружёнными силами Украины и войсками ЛНР.

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