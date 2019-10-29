30 Октября
 
9:28

Выяснились основные темы предстоящих переговоров Путина и Орбана

Во время встречи в Москве в сентябре 2018 года Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили вопросы энергетического и экономического сотрудничества двух стран, а также рассмотрели актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии.

9:18

Глава российского государства Владимир Путин в предыдущий раз посещал Будапешт в августе 2017 года, а до этого — в феврале того же года.

9:16

Встреча с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. 2018 [kremlin.ru]

9:05

Руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе. Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли в Москве в сентябре 2018 года.

9:02

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

Главы двух стран намерены обсудить ряд вопросов сотрудничества в различных сферах. Также на повестке дня актуальные международные темы.