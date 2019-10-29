30 Октября
9:28
Выяснились основные темы предстоящих переговоров Путина и Орбана
Во время встречи в Москве в сентябре 2018 года Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили вопросы энергетического и экономического сотрудничества двух стран, а также рассмотрели актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии.
9:18
Глава российского государства Владимир Путин в предыдущий раз посещал Будапешт в августе 2017 года, а до этого — в феврале того же года.
9:16
9:05
Руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе. Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли в Москве в сентябре 2018 года.
9:02
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Главы двух стран намерены обсудить ряд вопросов сотрудничества в различных сферах. Также на повестке дня актуальные международные темы.