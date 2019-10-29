Во время встречи в Москве в сентябре 2018 года Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили вопросы энергетического и экономического сотрудничества двух стран, а также рассмотрели актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и в Сирии.