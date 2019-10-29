Москва, , 17:13 — REGNUM В высших политических кругах в Европе ожидают очередной провокации на фоне разведения сил в Донбассе. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Из кругов очень близких к ОБСЕ в Вене мне был очень интересен разговор, где задавались в том числе вопросы о сегодняшнем актуальном положении. Мне сказали: вы там не сильно прыгайте, а второе — это, конечно, всё хорошо, что происходит, но давайте помнить, что есть такие точки, в которых может нечто произойти. Мне напомнили про Керчь», — заявил Сосновский.

«Я так понимаю, есть опасения возможности повторения некого инцидента на фоне всех тех событий на востоке Украине, что может привести опять к срыву», — подчеркнул он.

С 9 октября предпринимались попытки возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, однако украинские националисты в Золотом неоднократно процесс срывали. При этом в Киеве отмечали, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции.