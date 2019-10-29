Ново-Огарево, Московская область, , 17:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба президента России.

В ходе переговоров лидеры России и Кубы обсудили дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнерства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Российский лидер тепло приветствовал президента Кубы в России и отметил, что предыстория российско-кубинских отношений хорошо известна, и нет необходимости вдаваться в детали.

«С удовольствием отмечаю, что в прошлом году у нас наметился рост товарооборота, сразу на 33%. Понятно, что в таких условиях, в которых находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы, но вам это в целом удается», — сказал президент России.