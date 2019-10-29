Киев, , 17:06 — REGNUM

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимовназвал обоюдное разведение воющих сторон в Донбассе «отступлением» украинской армии. Соответствующее заявление Герасимов сделал 29 октября с парламентской трибуны Верховной рады, чем вызвал шквал негодования и критики со стороны депутатов от других парламентских фракций.

«Сколько вчера было обстрелов? Шестнадцать… Когда вы говорите об отступлении, и 30 населенных пунктов, где есть проукраинское население, оставляют без помощи украинской армии», — сказал Герасимов.

При этом он считает, что Киев якобы отказался от получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) и прекратил финансирование ракетных разработок.

«Все что сегодня происходит с программами финансирования наших ракетных разработок, их остановка — это и есть элементы капитуляции, в которую нам хотят завернуть стремление к миру. Отступление, отказ от ПДЧ, остановка вооружения армии — это вещи, которые вам не простит украинский народ», — рассказал Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в районе Золотого вооруженные силы Украины и ЛНР начали процесс разведения войск. До этого разведение прошло в Станице Луганской, благодаря этому в населенном пункте прекратились обстрелы.