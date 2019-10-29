Киев, 29 октября 2019, 17:06 — REGNUM
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимовназвал обоюдное разведение воющих сторон в Донбассе «отступлением» украинской армии. Соответствующее заявление Герасимов сделал 29 октября с парламентской трибуны Верховной рады, чем вызвал шквал негодования и критики со стороны депутатов от других парламентских фракций.
При этом он считает, что Киев якобы отказался от получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) и прекратил финансирование ракетных разработок.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в районе Золотого вооруженные силы Украины и ЛНР начали процесс разведения войск. До этого разведение прошло в Станице Луганской, благодаря этому в населенном пункте прекратились обстрелы.