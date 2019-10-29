Москва, , 17:04 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял приглашение принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы над фашизмом и подтверждаю наше присутствие на этом мероприятии», — сказал Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году Россия будет отмечать 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.