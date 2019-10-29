Калининград, , 16:51 — REGNUM Калининградская область заняла третье место по количеству заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» в Северо-Западном федеральном округе, сообщила сегодня, 29 октября, пресс-служба регионального правительства. Больше всего заявок в СЗФО подали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего от Северо-Западного федерального округа принято 29 347 заявок. Из Калининградской области — свыше 1,6 тыс.

Всего со всей России и жителей ещё 68 стран подано свыше 233 тыс. заявок, сообщил директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Больше всего их принято из Центрального федерального округа — почти 82 тыс. Победители конкурса получат образовательные гранты в миллион рублей. За прошедшие два года два участника проекта стали губернаторами, а четверо — заместителями федеральных министров.