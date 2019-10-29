Москва, , 16:50 — REGNUM Реакция ОБСЕ на бойцов батальона «Азов» в Золотом определит ход процесса разведения сил в Донбассе. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Давайте от ЛНР сейчас останутся какие-то люди, граждане ЛНР с оружием в руках, просто потому что они там хотят контролировать эту зону. Как вы думаете, кто-то признает это фактом развода войск или не признает? Увидим заключение ОБСЕ — как они отнесутся к наличию людей Билецкого, и будем смотреть на то, на сколько разведение состоялось», — заявил Корнилов.

Ранее лидер националистического батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что направит в Золотое «десяток тысяч бойцов», обвинив главу страны в «сдаче огромной территории».

По словам Билецкого, боевики останутся в Золотом, потому что, как он считает, «заработали это право на мнение своей кровью».

Несмотря на это, в Киеве всё равно заявляют о готовности приступить к процессу разведения войск. 29 октября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в настоящее время граждане Украины, находящиеся в Золотом, «ничего не нарушают». По его мнению, в Золотом «не могут находиться люди с оружием, есть патриоты, которые выполнили требования и вывезли из этой зоны оружие».