Бейрут, , 17:11 — REGNUM Столкновения между участниками акций протеста и сторонниками правительства произошли в столице Ливана городе Бейруте. Об этом 29 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Десятки мужчин, сторонников шиитского движения «Амаль» предприняли попытку заблокировать дорогу в центральном районе на мосту «Ринг», которая связывает западные и восточные кварталы Бейрута. В результате началась драка между участниками акции протеста и их противниками.

Силовикам пришлось вклиниться между двумя противоборствующими группами людей. По предварительной информации, в стычках пострадали шесть человек.

На Площади павших полиция не смогла сдержать людей и несколько десятков агрессивных граждан успели сломать палатки и стали избивать палками демонстрантов.

К местам скопления людей направлены дополнительные силы полиции и ливанских военнослужащих.

Протестные акации начались в Ливане 17 октября после введения налога на WhatsApp. Он был отменён через несколько часов, но люди, недовольные политикой властей в отношении налогов, а также новыми реформами, не прекратили акции протеста.

Столкновения между участниками акций протеста и сторонниками правительства начались после информации о возможной отставке премьер-министра Ливана Саада Харири. К резиденции Харири направлены дополнительные силы полиции и армии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможной отставке премьер-министра Ливана Саада Харири, о которой может быть официально объявлено 29 октября. Решение связано с многочисленными акциями протеста в стране.

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