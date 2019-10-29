Луганск, , 16:42 — REGNUM Вооруженные силы Луганской Народной Республики начали отвод своих сил на участке линии фронта в районе населенного пункта Золотое. Об этом сегодня, 29 октября, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления оборонного ведомства ЛНР Михаил Филипоненко.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на фронте в Донбассе в районе населенного пункта Золотое начался процесс разведения сил между вооруженными силами Украины и войсками ЛНР. Вскоре должен начаться развод сил в районе Петровского.

«Военнослужащие Народной милиции ЛНР приступили к отведению сил и средств с территории участка разведения у Золотого», — сказал Филипоненко.

Разведение сил осуществляется под контролем наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).