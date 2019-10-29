Минск, , 16:42 — REGNUM ГУВД Мингорисполкома рассмотрело обращение по факту демонстрации 6 октября в Минске, на пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатов в депутаты плаката с таким призывом: «Ты беги москаль проклятый с белоруской нашей хаты — ты беги аж до Кремля меньше будет москаля!». Многие СМИ и Телеграм-каналы опубликовали фотографии с демонстрацией этого плаката, вызвавшего широкий общественный резонанс.

По мнению автора обращения в МВД и Генпрокуратуру, «06.10.2019 года на площади Свободы в Минске состоялся митинг, на котором присутствовал плакат, суть которого нельзя оценить иначе как «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности».

«При этом нельзя не отметить, что содержание данного плаката направлено против братского русского народа и нашего общего Союзного государства», — говорилось в заявлении с приложением скриншота публикации с изображением скандального плаката.

МВД Белоруссии ответило отказом в проведении проверки. В официальном ответе сказано:

«Сообщаю, что Ваше электронное обращение от 11.10.2019 года, поступившее из ГУВД Мингорисполкома, о действиях неустановленных лиц, направленных на возможное разжигание расовой, национальной вражды или розни, рассмотрено в УВД администрации Центрального района г.Минска.

В ходе проведения проверки было установлено, что 06.10.2019 года с 14.00 до 15.00 часов на площадке возле Минской городской Ратуши по пл. Свободы, 2А в г. Минске, осуществлялось пикетирование по сбору подписей избирателей для выдвижения претендентов в кандидаты депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Старовиленскому избирательному округу №105 В. Троцким и его инициативной группой.

По выявленным нарушениям несоответствия цели проводимого пикетирования информация направлена в окружную избирательную комиссию по Старовиленскому избирательному округу №105.

Оснований для проведения проверки в рамках ст.174 УПК Республики Беларусь не имеется.

В соответствии с п.1 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» Вы вправе обжаловать принятое по Вашему обращению решение в ГУВД Мингорисполкома расположенное по адресу: г. Минск, пер. Добромысленский, 5.

Начальник управления А.В.Шахлай».

В 2017 году суд Центрального района Минска приговорил к штрафу жителя Бреста, который на Октябрьской площади в Минске демонстрировал плакат с такими словами: «Тату, тату, маскаль лезе ў хату».

В 2018 году Академия наук ответила на запрос граждан, интересовавшихся, являются ли оскорбительными слова «бульбаш», «маскаль», «жыд», «хач», «нiгер», «пшек», «лабус» и «хохол».

Как сообщили СМИ», белорусские учёные пришли к выводу, что слова «маскаль» и «нигер» имеют чёткую негативную коннотацию, однако обнаружить их оскорбительный характер можно только при употреблении в определенном тексте, в конкретной коммуникативной ситуации. При употреблении в адрес конкретного человека эти слова могут быть обидными и пренебрежительными.

В том же 2018 году суд Центрального района Минска постановил, что использование необандеровского слогана «Кто не скачет — тот москаль!» является экстремистским материалом. В решении суда сказано: «Произнесение этих слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями или явлениями, считается экстремизмом».

23 мая 2019 года Мингорсуд признал жителя Минска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 130 УК Белоруссии («Экстремизм») за ряд оскорбительных выражений в адрес русских, а именно — сравнение их с животными и использование слова «москаль».