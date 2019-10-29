Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM В столице Среднего Урала показали «умные» скамейки с доступом к Wi-Fi и зарядкой для мобильных устройств. Об этом сообщает ИА Znak.

Скамейки, сделанные из лиственницы, также поддерживают подсветку с датчиком движений, подогрев, а также Bluetooth-динамики.

Сейчас элемент благоустройства высотой более двух метров стоит 140 тысяч рублей, хотя при серийном производстве стоимость можно будет сократить до 80 тысяч рублей. Скамейки представила строительная компания Prinzip на форуме 100+ Forum Russia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Екатеринбурга установили «умные» остановки. На них горожане могут воспользоваться услугами интернета и узнать, когда прибудет нужный маршрут общественного транспорта.

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