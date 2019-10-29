Кербела, Ирак, , 16:40 — REGNUM Военные разогнали акцию протеста и открыли огонь по демонстрантам в иракской Кербеле, 29 октября передает агентство Reuters.

Акция протеста была подавлена в ночь с 28 на 29 октября. По информации медицинских работников, погибли 14 человек, ранения получили 122 человека, в том числе 66 сотрудников сил безопасности.

Протесты в Ираке возобновились 25 октября. Антиправительственные акции проходят в Багдаде и большинстве крупных городов центрального и южного Ирака.

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